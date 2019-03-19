На Марсе зафиксированы микротолчки

https://racurs.ua/n119622-na-marse-neojidanno-zafiksirovali-mikrotolchki.html

Ракурс

Космический аппарат NASA InSight с помощью размещенного на поверхности Марса гиперчувствительного сейсмометра, предназначенного для обнаружения мощных «марсотрясений», пока что зафиксировал другое неожиданное явление — микротолчки.

InSight совершил посадку на Марс 7 декабря 2018 года, сейсмометр был установлен 19 декабря 2018 года. Однако из-за сложного рельефа места посадки и трудности с окончательным развертыванием необходимых технических средств, InSight имел не так много времени на прослушивание сейсмической активности Красной планеты, сообщает издание Science.

Сигнал микротолчков впервые стал очевидным в начале февраля, как только посадочный аппарат наконец разместил защитный экран над сейсмометром, отмечает планетарный сейсмолог из Университета Парижа им. Дени Дидро Филипп Логноне, который возглавляет команду, управляющую сейсмографом.

«Мы верим, что эти сигналы являются волнами, поступающими с Марса», — отмечает ученый.

На Земле микротолчки являются повсеместными, в основном благодаря выплескиванию океана штормами и приливами. Марс, несмотря на мечты писателей-фантастов, сегодня не имеет океанов. По мнению ученых, этот недавно обнаруженный шум, вероятно, вызван низкочастотными волнами давления от атмосферных ветров, которые соприкасаются с поверхностью планеты, вызывая неглубокие, долгопериодические волны на поверхности, называющиеся волнами Рэлея, отмечает Логноне.

Несмотря на то, что InSight еще не обнаружил «марсотрясений», микротолчки являются свидетельством того, что сейсмограф комического аппарата работает так, как планировалось.

В последние десятилетия сейсмологи начали рассматривать микротолчки на Земле не только как неудобство, но и как ценный инструмент для понимания особенностей строения земных недр. Этот шум будет таким же ценным и на Марсе, подчеркивает Логноне, и позволит сейсмологам команды исследовать твердую поверхностную кору в непосредственной близости от посадочного модуля.

Напомним, в декабре 2018 года InSight записал шум ветра на Марсе.