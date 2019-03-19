Выборы-2019: во время митинга Порошенко в Ивано-Франковске произошла потасовка между двумя группами лиц (ВИДЕО)

Во время митинга в Ивано-Франковске, фото: Kurs

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Во время сегодняшнего предвыборного митинга Петра Порошенко в Ивано-Франковске спор между двумя группами лиц перерос в потасовку.

Правоохранители их разделили, задержанных нет. Об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Кроме того, к правоохранителям обратился гражданин, который пожаловался, что во время этого конфликта ему повредили мобильное устройство.

«Проверка по данному факту продолжается», — отмечают в полиции.

Издание Kurs сообщает, что еще до прибытия Порошенко, во время выступа группы «ТИК» на митинг прибыли члены «Национальных дружин» и «Национального корпуса», которые начали выкрикивать «Позор!» и требовать в громкоговоритель наказать «свинарчуков, которые наживаются на армии». Правоохранители взяли пикетчиков в кольцо и оттеснили от митинга за полицейский кордон, образованный из служебных микроавтобусов. Во время этой конфликтной ситуации применялся слезоточивый газ.

Руководитель «Национального корпуса» в Ивано-Франковске Сергей Сивачук заявляет, что активистов на митинге якобы начали отталкивать приезжие титушки.

Отмечается, что уже во время выступления Порошенко активисты продолжали оставатьсь за полицейским кордоном, периодически выкрикивая «Позор!».

Напоминаем, во время митинга в Киеве 16 марта активисты «Нацкорпуса» забросали Банковую игрушечными свинками.