Взрыв в Киеве

https://racurs.ua/n119626-vzryv-v-kieve-policiya-soobschila-podrobnosti-incidenta-v-mnogoetajke-foto.html

Ракурс

В Днепровском районе Киева вечером 19 марта произошел взрыв в многоэтажке. Следователи и взрывотехники устанавливают, какое именно устройство взорвалось в подъезде дома на улице Сулеймана Стальского.

Пострадал один из жителей, у него диагностировали баротравму, сообщили в Национальной полиции. В момент взрыва мужчина находился возле дома. Повреждены стены подъезда и окна в квартирах.

Патрульные, следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнической службы осмотрели подъезд для того, чтобы собрать вещественные доказательства для проведения экспертизы. Внутрь спасатели попали через балкон, поскольку двери и окна в доме выбиты.

Следователи Днепровского управления полиции определяются с правовой квалификацией этого события.

Напомним, что 28 февраля произошел взрыв автомобиля в Оболонском районе Киева. Взорвалась машина марки Audi, которая была припаркована возле жилого дома на пр. Героев Сталинграда. В результате взрыва пострадал водитель машины, он получил незначительные повреждения и отказался от госпитализации.