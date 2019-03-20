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Взрыв в Киеве

Взрыв в Киеве: полиция сообщила подробности инцидента в многоэтажке (ФОТО)

20 мар 2019, 08:19
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В Днепровском районе Киева вечером 19 марта произошел взрыв в многоэтажке. Следователи и взрывотехники устанавливают, какое именно устройство взорвалось в подъезде дома на улице Сулеймана Стальского.

Пострадал один из жителей, у него диагностировали баротравму, сообщили в Национальной полиции. В момент взрыва мужчина находился возле дома. Повреждены стены подъезда и окна в квартирах.

Взрыв в Киеве

Патрульные, следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнической службы осмотрели подъезд для того, чтобы собрать вещественные доказательства для проведения экспертизы. Внутрь спасатели попали через балкон, поскольку двери и окна в доме выбиты.

Следователи Днепровского управления полиции определяются с правовой квалификацией этого события.

Взрыв в Киеве

Взрыв в Киеве

Напомним, что 28 февраля произошел взрыв автомобиля в Оболонском районе Киева. Взорвалась машина марки Audi, которая была припаркована возле жилого дома на пр. Героев Сталинграда. В результате взрыва пострадал водитель машины, он получил незначительные повреждения и отказался от госпитализации.

Источник: Ракурс


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