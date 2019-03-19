Водород может стать основой экономики будущего

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Ракурс

Группа ученых из Стэндфордского и Пекинского университетов нашла простой способ преобразования морской воды в водород.

Это открытие особенно важно с учетом изменений климата, провоцируемые массовым использованием человечеством ископаемого топлива на основе углерода. Человечество давно ищет ему замену, но, как оказалось, помочь может химическая реакция, хорошо известная всем по школьной программе, сообщает издание Science Alert со ссылкой на статью в журнале PNAS.

Пропускание электрического тока через воду разбивает ее на кислород и водород, последний может использоваться как надежный источник топлива с почти отсутствующим негативным воздействием на окружающую среду.

Процесс предварительной очистки воды, необходимый для осуществления этой реакции, был слишком энергоемким для того, чтобы добывание водорода таким образом могло приносить пользу за пределами лабораторий, но теперь ученые выяснили, как полностью пропустить этот этап и превращать в пригодный к использованию водород обычную морскую воду.

Генерирование водородного топлива из пресной воды, потребности в которой уже и сегодня достаточно велики, приведет к чрезмерной нагрузке на ее источники, отмечают исследователи. Это особенно критично, поскольку изменение климата может вскоре усилить засухи во всем мире.

Поэтому ученые разработали новое металлическое покрытие для электродов, используемых в эксперименте, которое позволило им выдерживать химическую реакцию, происходящую в морской воде.

Чтобы сделать устройство максимально экологичным, ученые оборудовали его солнечными батареями. По мнению исследователей, такое оборудование, в частности, может быть установлено на аппараты для подводного плавания. Добытый из морской воды водород будет питать топливные элементы водолазного снаряжения, а кислород, образующийся в результате химической реакции, будет добавляться к запасам воздуха для дыхания.

Впрочем, любое практическое применение этого изобретения наступит еще не скоро, исследования ученых просто демонстрирует, что эта технология вообще может работать.

«Сейчас потребность в водороде еще относительно ограничена, поскольку так называемая водородная экономика еще не „взлетела“, она находится на ранней стадии развития», — отмечает стэндфордский химик Хундзе Дай.

В будущем ожидается рост спроса на водород, подчеркивает ученый.

Напомним, осенью 2017 года в Китае запустили первый в мире водородный трамвай.