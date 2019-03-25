До Венесуели прилетіли російські військові. Фото: Новые известия

https://racurs.ua/ua/n119827-nemaie-nichogo-zagadkovogo-do-venesuely-pryletily-rosiyski-viyskovi.html

Ракурс

У Венесуелу прибули два літаки з російськими військовими. Обидва борти приземлилися 23 березня.

Метою візиту російських військових до Венесуели називають консультації з військово-технічного співробітництва між країнами, повідомляє РІА «Новости», посилаючись на своє джерело.

За словами джерела, у Росії з Венесуелою є низка контрактів щодо співпраці у військовій сфері, тому в приїзді російських військових «немає нічого загадкового».

Зазначається, що російські військові проконсультують колег з Венесуели з питань обслуговування техніки, а також розкажуть про стратегію ведення бойових дій.

Нагадаємо, до Венесуели з початку революції неодноразово прилітали літаки з Росії. На літаках вивезли золотий запас країни для його продажу за кордоном.

У січні у Венесуелі почалися масові заворушення після інавгурації обраного президента Ніколаса Мадуро. Велика кількість людей вийшли на вулиці з протестами. Відбулися сутички між демонстрантами та військовими. Лідер опозиції проголосив себе тимчасовим президентом країни. Його визнали США та низка європейських країн.