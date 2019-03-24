Генпрокурор США представив доповідь Мюллера про втручання Росії у вибори

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Генеральний прокурор і міністр юстиції США Вільям Барр 24 березня представив Конгресу деталі доповіді американського спецпрокурора Роберта Мюллера про можливе втручання Росії у вибори 2016 року в США, перемогу на яких здобув Дональд Трамп, повідомляє Politico.

«Спецпрокурор не виявив, що будь-який громадянин США або посадова особа передвиборної кампанії Трампа вступали в змову або ж, знаючи про це, координували з Росією зусилля вплинути на президентські вибори 2016 року», — йдеться в листі Барра.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер підтвердив відсутність змови між Москвою і виборчим штабом Трампа. Міністерство юстиції, яке у США виконує також функції генеральної прокуратури, оприлюднило основні висновки доповіді Мюллера. При цьому Мюллер не дає чіткої відповіді на питання, чи створював Трамп перешкоди правосуддю.

У доповіді також стверджується, що Росія намагалася впливати на вибори в США в 2016 році через Агентство інтернет-досліджень і хакерські атаки.

Команда колишнього директора ФБР Мюллера працювала над документом 22 місяці і висунула звинувачення щодо 34 осіб, в тому числі проти колишнього радника Трампа з національної безпеки Майкла Флінна, колишнього начальника передвиборчого штабу Трампа Пола Манафорта, екс-радника передвиборчого штабу Роджера Стоуна, колишнього особистого юриста американського президента Майкла Коена.

Трамп раніше неодноразово заявляв, що змови з російською владою у його команди не було. Навпаки, на думку президента США, зв’язки з Москвою мали його противники на виборах — демократи. Трамп виступав за публікацію доповіді Мюллера, заявляючи, що цей крок дозволить американцям переконатися в тому, що звинувачення на його адресу та адресу його команди безпідставні.

Дослідження Мюллера — не єдине, яке ведуть проти глави Білого дому. Федеральні прокурори в Нью-Йорку вивчають фінансування інавгурації президента і проведення виборчої кампанії-2016. Крім того, держава провадить розслідування проектів Трампа і його особистих фінансів.