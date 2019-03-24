Генпрокурор США представил доклад Мюллера о вмешательстве России в выборы

https://racurs.ua/n119826-genprokuror-ssha-predstavil-doklad-mullera-o-vmeshatelstve-rossii-v-vybory.html

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Генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр 24 марта представил Конгрессу детали доклада американского спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года в США, победу на которых одержал Дональд Трамп, сообщает Politico.

«Спецпрокурор не выявил, что любой гражданин США или должностное лицо предвыборной кампании Трампа вступали в сговор или же, зная об этом, координировали с Россией усилия повлиять на президентские выборы 2016 года», — говорится в письме Барра.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер подтвердил отсутствие сговора между Москвой и избирательным штабом Трампа. Министерство юстиции, которое в США выполняет также функции генеральной прокуратуры, обнародовало основные выводы доклада Мюллера. В нем Мюллер не дает четкого ответа на вопрос, создавал ли Трамп препятствия правосудию.

В докладе также утверждается, что Россия пыталась влиять на выборы в США в 2016 году с помощью Агентства интернет-исследований и хакерских атак.

Команда бывшего директора ФБР Мюллера работала над документом 22 месяца и выдвинула обвинения в отношении 34 человек, в том числе против бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, бывшего начальника предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, экс-советника предвыборного штаба Роджера Стоуна, бывшего личного юриста американского президента Майкла Коэна.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что сговора с российскими властями у его команды не было. Напротив, по мнению президента США, связи с Москвой имели его противники на выборах — демократы. Трамп выступал за публикацию доклада Мюллера, заявляя, что этот шаг позволит американцам убедиться в том, что обвинения в его адрес и адрес его команды беспочвенны.

Расследование Мюллера — не единственное, которое ведут против главы Белого дома. Федеральные прокуроры в Нью-Йорке изучают финансирования инаугурации президента и проведения избирательной кампании-2016. Кроме того, государство проводит расследование проектов Трампа и его личных финансов.