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Ракурс
Telegram позволил удалять переписку без ограничения по времени

Telegram позволил удалять переписку без ограничения по времени

24 мар 2019, 21:35
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В мессенджере Telegram (Телеграм) появилась возможность удалять без ограничений по времени сообщения, отправленные собеседником. Правда, чужие сообщения теперь можно удалить только в личных чатах.

О новинке 24 марта представители сервиса сообщили в официальном блоге.

Аналогичная функция уже появлялась в 2017 году, однако тогда она давала возможность удалять только свои собственные сообщения и только отправленные в течение 48 часов.

Теперь пользователи смогут удалять любые свои сообщения в любой момент, в том числе делать невидимыми их для собеседника. Личную переписку можно удалить полностью в обоих собеседников. В компании говорят, что речь идет только о личной переписке.

В мессенджере появилась и другая функция приватности — скрытие отправителя при пересылке сообщений. Раньше все пересылаемые сообщения имели кликабельную подпись, теперь же пользователь может отключить переход по имени на свой профиль.

Напомним, что в январе этого года российский программист Павел Дуров объявил, что закрывает компанию Telegram Messenger LLP. Дуров подал заявление с просьбой исключить его компанию из реестра юридических лиц Великобритании. Telegram Messenger LLP закрывался исключительно в рамках реструктуризaции бизнеса Дурoвa и это никак не повлияло нa рoбoту сaмoгo мессенджерa.

Источник: Ракурс


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