Telegram дозволив видаляти листування без обмеження за часом

https://racurs.ua/ua/n119825-telegram-dozvolyv-vydalyaty-lystuvannya-bez-obmejennya-za-chasom.html

Ракурс

У месенджері Telegram (Телеграм) з’явилася можливість видаляти без обмежень за часом повідомлення, які відправлені співрозмовником. Щоправда, чужі повідомлення тепер можна видалити тільки в особистих чатах. Про новинку 24 березня представники сервісу повідомили в офіційному блозі.

Подібна функція з’явилася у 2017 році, проте тоді вона давала можливість видаляти лише власні повідомлення і тільки ті, що були відправлені впродовж 48 годин.

Тепер користувачі зможуть видаляти будь-які свої повідомлення у будь-який момент, в тому числі робити невидимими їх для співрозмовника. Особисте листування можна видалити повністю в обох співрозмовників. В компанії кажуть, що йдеться тільки про особисте листування.

У месенджері з’явилася й інша функція приватності — приховування відправника під час пересилання повідомлень. Крім того, користувач може вимкнути відображення своїх аватарок, які показуються при переході в профіль за посиланням з підпису.

Нагадаємо, що у січні цього року російський програміст Павло Дуров оголосив, що закриває компанію Telegram Messenger LLP. Дуров подав заяву із проханням виключити його компанію з реєстру юридичних осіб Великої Британії. Telegram Messenger LLP закривався виключно в рамках реструктуризaції бізнесу Дурoвa і це ніяк не вплинуло нa рoбoту сaмoгo месенджерa.