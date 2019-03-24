Трамп-молодший закликав відкликати з Києва посла США Йованович, фото — fortune.com

https://racurs.ua/ua/n119824-tramp-molodshyy-zaklykav-vidklykaty-z-kyieva-posla-ssha-yovanovych.html

Ракурс

Син президента США Дональд Трамп-молодший закликав відкликати з Києва посла США Марі Йованович. На його думку, посол критикує адміністрацію Білого дому.

Трамп-молодший зробив 24 березня відповідний твіт і послався на те, що екс-конгресмен Піт Сешнс надіслав листа держсекретарю Майку Помпео із доказами того, що Йованович буцімто критикувала в Києві адміністрацію Трампа, а також заявляла про те, що американський президент близький до процедури імпічменту.

«Нам потрібно більше Річардів Гренеллів (посол США в Німеччині), а менше цих жартівників серед послів. Заклики до заміни американського посла Обами в Україні зростають», — написав Трамп-молодший у Твіттер.

Американські ЗМІ декілька разів повідомляли, що Білий дім готує звільнення Йованович, адже вважає її людиною екс-президента Барака Обами.

Нещодавно навколо Йованович вибухнув інший скандал. Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що американський посол вручила йому список осіб, проти яких не можна проводити розслідування. У Держдепі та Посольстві США у Києві цю заяву спростували, а на захист Йованович виступив також президент України Петро Порошенко.