Троє українців загинули у ДТП на півдні Польщі, фото — gazeta.pl

https://racurs.ua/ua/n119823-troie-ukrayinciv-zagynuly-u-dtp-na-pivdni-polschi.html

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Троє українців загинули у ДТП на півдні Польщі, яка сталася поблизу містечка Бжезнік, що у Нижньосілезькому воєводстві.

У групу з п’яти осіб врізався легковий автомобіль BMW, повідомляє TVN24. Польська поліція дізналася, що українці йшли вздовж дороги. Зіткнення сталося у неосвітленому місці дороги, поза населеним пунктом.

На місці загинули 18-річна дівчина та двоє хлопців віком 24 та 25 років. Ще двоє чоловіків травм уникнули, вони були напідпитку. Усі пішоходи не мали на одязі відблискуючих елементів.

Як повідомили польські ЗМІ, 26-річний водій BMW був тверезим. На місці події працювала слідча група поліції.

Нагадаємо, що 16 березня громадянин України загинув у Кракові під час будівельних робіт, які проводилися біля королівського замку Вавель. До смерті 45-річного українського робітника призвів зсув землі поблизу місця виконання робіт.