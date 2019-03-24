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Трое украинцев погибли в ДТП на юге Польши, фото — gazeta.pl

Трое украинцев погибли в ДТП на юге Польши

24 мар 2019, 20:35
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Трое украинцев погибли в ДТП на юге Польши, которое произошло возле городка Бжезник, что в Нижнесилезском воеводстве.

В группу из пяти человек врезался легковой автомобиль BMW, сообщает TVN24. Польская полиция узнала, что украинцы шли вдоль дороги. Столкновение произошло в неосвещенном месте дороги, вне населенного пункта.

На месте погибли 18-летняя девушка и двое парней в возрасте 24 и 25 лет. Еще двое мужчин травм избежали, они были в состоянии алкогольного опьянения. Все пешеходы не имели на одежде светоотбивных элементов.

Как сообщили польские СМИ, 26-летний водитель BMW был трезв. На месте происшествия работала следственная группа полиции.

Напомним, что 16 марта гражданин Украины погиб в Кракове во время строительных работ, проводившився возле королевского замка Вавель. К смерти 45-летнего украинского рабочего привело смещение земли вблизи места выполнения работ.


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