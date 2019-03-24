Жертвами жуткого ДТП в Одессе стали дети известных бизнесменов

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Жертвами жуткого ДТП в Одессе, которое произошло в ночь с 23 на 24 марта на проспекте Шевченко, стали дети известных бизнесменов.

В час ночи на высокой скорости BMW X6 боком врезался в столб. В результате аварии кроссовер разорвало пополам, он загорелся. Девушка-пассажир погибла мгновенно, а водитель скончался в больнице.

По информации «Думской», за рулем BMW X6 был 22-летний Шамиль Гаджиев, сын Газанфара Гаджиева, которому принадлежит, в частности, ночной клуб Bono в Аркадии. Брат погибшего Рамиль Гаджиев — чемпион мира по боксу.

Пассажиркой BMW оказалась 33-летняя Виктория Кравченко, дочь Валерия Кравченко, владельца клиники пластической хирургии «Доктор Моцарт». Ранее ему принадлежал также отель «Моцарт». У Виктории остались двое детей.

По словам очевидцев, авария стала результатом гонки, которую устроил Гаджиев с водителем другого автомобиля.