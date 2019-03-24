Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Жертвами жуткого ДТП в Одессе стали дети известных бизнесменов

Жертвами жуткого ДТП в Одессе стали дети известных бизнесменов — СМИ (ФОТО, ВИДЕО)

24 мар 2019, 19:58
999

Жертвами жуткого ДТП в Одессе, которое произошло в ночь с 23 на 24 марта на проспекте Шевченко, стали дети известных бизнесменов.

В час ночи на высокой скорости BMW X6 боком врезался в столб. В результате аварии кроссовер разорвало пополам, он загорелся. Девушка-пассажир погибла мгновенно, а водитель скончался в больнице.

По информации «Думской», за рулем BMW X6 был 22-летний Шамиль Гаджиев, сын Газанфара Гаджиева, которому принадлежит, в частности, ночной клуб Bono в Аркадии. Брат погибшего Рамиль Гаджиев — чемпион мира по боксу.

Жертвами жуткого ДТП в Одессе стали дети известных бизнесменов

Пассажиркой BMW оказалась 33-летняя Виктория Кравченко, дочь Валерия Кравченко, владельца клиники пластической хирургии «Доктор Моцарт». Ранее ему принадлежал также отель «Моцарт». У Виктории остались двое детей.

По словам очевидцев, авария стала результатом гонки, которую устроил Гаджиев с водителем другого автомобиля.

Жертвами жуткого ДТП в Одессе стали дети известных бизнесменов

Жертвами жуткого ДТП в Одессе стали дети известных бизнесменов


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Отменить Brexit требуют пять миллионов британцев

Петиция с требованием отмены Brexit и сохранение членства Великобритании в составе Евросоюза преодолела отметку в пять миллионов собранных подписей. Это ходатайство получило самую большую в истории британского парламента поддержку

Новости мира
19:24

Его там нет: канал «1+1» объяснил появление кандидата Зеленского в эфире в «день тишины» (ФОТО)

Канал «1+1» объяснил появление кандидата Владимира Зеленского в своем эфире в «день тишины» 30 марта. Канал советует смотреть на Зеленского в этот день не как на кандидата в президенты, а как на актера

Новости Украины
17:31