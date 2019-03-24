В Одессе жертвами ДТП стали два человека, есть пострадавшие. Фото: 5 канал

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В Одессе жертвами ДТП стали два человека. Во второй аварии за ночь пострадали еще пять человек, среди которых двое детей. Полиция начала расследование происшествий.

Первая авария произошла на проспекте Шевченко. Водитель за рулем BMW потерял управление автомобилем, врезался в припаркованную машину Hyundai Sonata и затем влетел в электроопору. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области.

Пассажирка иномарки погибла на месте, а водитель скончался позже в реанимации местного госпиталя. Полиция начала уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

В тот же вечер на 47-м км дороги «Одесса-Мелитополь» водитель за рулем Toyota Previa потерял управление, выехал на встречную полосу и слетел в кювет. От таких резких маневров автомобиль перевернулся. В машине было пять человек, среди которых двое детей (2008 и 2016 годов рождения). Все пассажиры были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

Правоохранители решают вопрос о правовой квалификации действий водителя и административной ответственности.

Ранее сообщалось, что жертвами столкновения двух автобусов в Гане стали по меньшей мере 70 человек.