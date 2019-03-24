В Одесі жертвами ДТП стали двоє осіб, є постраждалі. Фото: 5 канал

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В Одесі жертвами ДТП стали двоє осіб. У другій аварії за ніч постраждали ще п’ять осіб, серед яких двоє дітей. Поліція почала розслідування подій.

Перша аварія сталася на проспекті Шевченка. Водій за кермом BMW не впорався з керуванням автомобілем, врізався у припарковану автівку Hyundai Sonata і потім влетів в електроопору. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Одеській області.

Пасажирка іномарки загинула на місці, а водій помер пізніше в реанімації місцевого шпиталю. Поліція почала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

У той же вечір на 47-му км дороги «Одеса-Мелітополь» водій за кермом Toyota Previa не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і злетів у кювет. Від таких різких маневрів автомобіль перекинувся. У машині було п’ятеро осіб, серед яких двоє дітей (2008 і 2016 років народження). Всі пасажири були доставлені до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Правоохоронці вирішують питання про правову кваліфікацію дій водія і адміністративну відповідальность.

Раніше повідомлялося, що жертвами зіткнення двох автобусів в Гані стали щонайменше 70 осіб.