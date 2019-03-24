Куріння чоловіків збільшує небезпеку для майбутніх дітей – вчені. Фото: Фаза роста

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Куріння чоловіків збільшує небезпеку для майбутніх дітей. Пасивне куріння майбутніх матерів приносить більше шкоди, ніж якби жінки самі курили. Шкідлива звичка чоловіка може привести до вродженої вади серця у його дітей.

Вчені з Китаю виявили, що пасивне куріння шкодить ненародженим малюкам більше, ніж якби їх матері самі страждали шкідливою звичкою. Інформацію про це опублікували в Європейському журналі профілактичної кардіології, передає medical xpress.

Вроджені вади серця є основною причиною мертвонародження, а 8 з 1 тис. дітей також страждають від цього дефекту. Хоча інноваційні операції допомагають малюкам, наслідки вродженої вади серця залишаються з ними довічно. Дане дослідження є першим у вивченні взаємозв'язку між батьківським курінням, жіночим пасивним курінням і ризиком вроджених вад серця дітей.

Виявилося, що пасивне куріння жінок зустрічається набагато частіше, ніж куріння майбутніх матерів. Пасивне куріння жінок на 124% збільшило ризик вродженої вади у потомства.

Вчені зазначають, що куріння до вагітності не впливає на дітей, проте пасивне куріння небезпечне для плоду на всіх етапах вагітності.

Раніше повідомлялося, що куріння протягом вагітності подвоює ймовірність раптової смерті дитини.