Курение мужчин увеличивает опасность для будущих детей – ученые. Фото: Фаза роста

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Курение мужчин увеличивает опасность для будущих детей. Пассивное курение будущих матерей приносит больше вреда, чем если бы женщины сами курили. Вредная привычка мужчины может привести к врожденному пороку сердца у его детей.

Ученые из Китая обнаружили, что пассивное курение вредит неродившимся малышам больше, чем если бы их матери сами страдали вредной привычкой. Информацию об этом опубликовали в Европейском журнале профилактической кардиологии, передает medical xpress.

Врожденные пороки сердца являются основной причиной мертворождения, а 8 из 1 тыс. детей также страдают от этого дефекта. Хотя инновационные операции помогают малышам, последствия врожденного порока сердца остаются с ними пожизненно. Данное исследование является первым в изучении взаимосвязи между отцовским курением, женским пассивным курением и риском врожденных пороков сердца детей.

Оказалось, что пассивное курение женщин встречается гораздо чаще, чем курение будущих матерей. Пассивное курение женщин на 124% увеличило риск врожденного порока у потомства.

Ученые отмечают, что курение до беременности не влияет на детей, однако пассивное курение опасно для плода на всех этапах беременности.

Ранее сообщалось, что курение при беременности удваивает вероятность внезапной смерти ребенка.