Погода в Україні 25 березня буде похмурою і з дощами. Фото: EliteFon

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Погода в Україні 25 березня очікується мінлива, в багатьох областях пройдуть дощі. Мінлива хмарність без опадів прогнозується тільки на сході і північному сході держави.

Вітер західний, 7−12 м/с. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Погода в Києві 25 березня буде похмурою, вдень синоптики обіцяють дощ. Вітер західний, 7−12 м/с. Температура вночі 0−2°, вдень 9−11° тепла.

У Львові в найближчу добу очікується дощ. Вночі температура повітря від 0 ° до 2 ° вище нуля, вдень 8−10° тепла.

В Одесі завтра обіцяють невеликий дощ, який до ночі припиниться. Температура повітря вночі 3−5° тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть 11−13° вище нуля.

У Дніпрі в понеділок буде сонячно, з мінливою хмарністю. Вночі температура повітря становитиме від 0° до 2° вище нуля, вдень очікується 8−10° тепла.

У Харкові завтра гарна погода, без опадів. Температура вночі від 0- 2° тепла, вдень 8−10° вище нуля за Цельсієм.

У Карпатах 25 березня очікується дощ. Температура повітря вночі від 3° до 5° тепла, вдень 10−12° вище нуля за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Києві 25 березня очікується неспокійна. У першій половині дня обіцяють магнітні бурі, а потім невеликі хвилювання магнітосфери Землі до самої ночі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні Україну накриють магнітні бурі.