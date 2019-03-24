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Погода в Украине 25 марта будет пасмурной и с дождями. Фото: EliteFon
Погода в Украине 25 марта будет пасмурной и с дождями (КАРТА)https://racurs.ua/n119808-pogoda-v-ukraine-25-marta-budet-pasmurnoy-i-s-dojdyami-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 25 марта ожидается пасмурная, во многих областях пройдут дожди. Переменная облачность без осадков прогнозируется только на востоке и северо-востоке государства.
Ветер западный, 7−12 м/с. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.
Погода в Киеве 25 марта будет пасмурной, днем синоптики обещают дождь. Ветер западный, 7−12 м/с. Температура ночью 0−2°, днем 9−11° тепла.
Во Львове в ближайшие сутки ожидается дождь. Ночью температура воздуха от 0° до 2° выше нуля, днем 8−10° тепла.
В Одессе завтра обещают небольшой дождь, который к ночи прекратится. Температура воздуха ночью 3−5° тепла, днем столбики термометров покажут 11−13° выше нуля.
В Днепре в понедельник будет солнечно, с переменной облачностью. Ночью температура воздуха составит от 0° до 2° выше нуля, днем ожидается 8−10° тепла.
В Харькове завтра хорошая погода, без осадков. Температура ночью от 0- 2° тепла, днем 8−10° выше нуля по Цельсию.
В Карпатах 25 марта ожидается дождь. Температура воздуха ночью от 3° до 5° тепла, днем 10−12° выше нуля по Цельсию.
Геомагнитная обстановка в Киеве 25 марта ожидается неспокойная. В первой половине дня обещают магнитные бури, а затем небольшие возмущения магнитосферы Земли до самой ночи.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Украину накроют магнитные бури.
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