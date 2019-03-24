Погода в Украине 25 марта будет пасмурной и с дождями. Фото: EliteFon

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Ракурс

Погода в Украине 25 марта ожидается пасмурная, во многих областях пройдут дожди. Переменная облачность без осадков прогнозируется только на востоке и северо-востоке государства.

Ветер западный, 7−12 м/с. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 25 марта будет пасмурной, днем синоптики обещают дождь. Ветер западный, 7−12 м/с. Температура ночью 0−2°, днем 9−11° тепла.

Во Львове в ближайшие сутки ожидается дождь. Ночью температура воздуха от 0° до 2° выше нуля, днем 8−10° тепла.

В Одессе завтра обещают небольшой дождь, который к ночи прекратится. Температура воздуха ночью 3−5° тепла, днем столбики термометров покажут 11−13° выше нуля.

В Днепре в понедельник будет солнечно, с переменной облачностью. Ночью температура воздуха составит от 0° до 2° выше нуля, днем ожидается 8−10° тепла.

В Харькове завтра хорошая погода, без осадков. Температура ночью от 0- 2° тепла, днем 8−10° выше нуля по Цельсию.

В Карпатах 25 марта ожидается дождь. Температура воздуха ночью от 3° до 5° тепла, днем 10−12° выше нуля по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Киеве 25 марта ожидается неспокойная. В первой половине дня обещают магнитные бури, а затем небольшие возмущения магнитосферы Земли до самой ночи.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Украину накроют магнитные бури.