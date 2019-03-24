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Ракурс
В Таиланде военное правительство проводит свои первые выборы. Фото: Коммерсант

В Таиланде военное правительство проводит свои первые выборы

24 мар 2019, 12:20
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В Таиланде военное правительство проводит свои первые парламентские выборы. С 2014 года после переворота власть в стране принадлежала армии. Одним из первых приехал голосовать командующий Королевской армией Таиланда и действующий премьер министр Прают Чан-Оча, который устроил военный переворот пять лет назад.

Военное правительство за время своей власти провело особенную реформу, которая предотвратит доминирование отдельных партий и не позволит выдвигаться популистам, которые связаны с бывшим премьер-министром страны Йинглак Чинават. Чиновницу два года назад осудили за коррупцию, а затем она покинула Таиланд. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Голосование будет проходить по новой системе. Для партии, которая получает больше мест в одномандатных избирательных округах, будет выделено меньше мандатов в партийных списках.

Эксперты полагают, что больше всего голосов получит партия военного правительства и демократы. На голосовании ожидается более 51 млн человек.

По итогам голосования распределят 500 мест в Палате представителей Национальной законодательной ассамблеи, а сенат назначат военные власти. Формированием правительства будут заниматься обе палаты.

Как ранее сообщал «Ракурс», рекордные бюллетени для выборов в Украине уже напечатаны. Их общая длина равна расстоянию между Украиной и Уругваем, а один документ стоит более 4 грн.


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