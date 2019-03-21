Выборы-2019: общая длина всех бюллетеней равна расстоянию от Украины до Уругвая, стоимость одного — более 4 грн. Фото: Обозреватель

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В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) показали бюллетени для президентских выборов в Украине и озвучили сумму потраченных на их печать бюджетных средств.

Стоимость одного бюллетеня для президентских выборов составила 4 грн 26 коп. Договор на печать бюллетеней обошелся государству в 165 млн 580 тыс. 213 грн. В эту сумму включена стоимость бюллетеней для повторного голосования. За бюллетени для первого тура голосования заплатили 129 млн 688 тыс. 337 грн. Об этом сегодня сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук на совместном с директором предприятия «Полиграфический комбинат» Юрием Онищенко брифинге в Киеве, передает espreso.tv.

Общая длина напечатанных бюллетеней составила 24 тыс. 354 км (расстояние от Украины до Уругвая), а общую площадь можно измерять футбольными полями (5 кв. км).

Печатать бюллетени для второго тура выборов пока не будут. Решение об этом примут по окончанию первого тура, когда будет установлена необходимость проведения второго тура и известен список кандидатов на пост президента Украины.

Печать бюллетеней для выборов 2019 года значительно усложнилась длиной документа, ведь в нем указано рекордное для Украины число кандидатов — 39 человек.

Президентские выборы в Украине запланированы на 31 марта текущего года.

Ранее сообщалось, ЦИК в режиме онлайн-трансляции показала печать избирательных бюллетеней.