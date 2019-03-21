Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Выборы-2019: общая длина всех бюллетеней равна расстоянию от Украины до Уругвая, стоимость одного — более 4 грн. Фото: Обозреватель

Выборы-2019: общая длина всех бюллетеней равна расстоянию от Украины до Уругвая, стоимость одного — более 4 грн (ФОТО)

21 мар 2019, 12:41
999

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) показали бюллетени для президентских выборов в Украине и озвучили сумму потраченных на их печать бюджетных средств.

Стоимость одного бюллетеня для президентских выборов составила 4 грн 26 коп. Договор на печать бюллетеней обошелся государству в 165 млн 580 тыс. 213 грн. В эту сумму включена стоимость бюллетеней для повторного голосования. За бюллетени для первого тура голосования заплатили 129 млн 688 тыс. 337 грн. Об этом сегодня сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук на совместном с директором предприятия «Полиграфический комбинат» Юрием Онищенко брифинге в Киеве, передает espreso.tv.

Общая длина напечатанных бюллетеней составила 24 тыс. 354 км (расстояние от Украины до Уругвая), а общую площадь можно измерять футбольными полями (5 кв. км).

Напечатанный бюллетень на выборы-2019. Фото: espreso

Печатать бюллетени для второго тура выборов пока не будут. Решение об этом примут по окончанию первого тура, когда будет установлена необходимость проведения второго тура и известен список кандидатов на пост президента Украины.

Печать бюллетеней для выборов 2019 года значительно усложнилась длиной документа, ведь в нем указано рекордное для Украины число кандидатов — 39 человек.

Президентские выборы в Украине запланированы на 31 марта текущего года.

Ранее сообщалось, ЦИК в режиме онлайн-трансляции показала печать избирательных бюллетеней.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Бойко чаще других рекламируется на ТВ, а Тимошенко больше всех платит — исследование ЧЕСТНО (ИНФОГРАФИКА)

Общие затраты на телерекламу кандидатов в президенты превысили 1 млрд грн. Больше всего телерекламы заказывает Бойко, а самая дорогая она для Тимошенко

Новости Украины
14:20

В Казахстане задержали противников переименования Астаны в честь Назарбаева (ФОТО)

В Казахстане задержали около 20 митингующих против переименования столицы в честь экс-президента страны Нурсултана Назарбаева. Акция протеста проходила под стенами городской администрации

Новости мира
13:38

Центризбирком показывает печать бюллетеней для президентских выборов (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Центральная избирательная комиссия показывает печать бюллетеней для президентских выборов 2019 года. Бюллетень будет самым длинным в истории выборов в Украине. Он имеет 10 степеней защиты

Новости Украины
11:34