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Ракурс
Центризбирком 21 марта показывает печать бюллетеней для президентских выборов, фото — vlasno.info

Центризбирком показывает печать бюллетеней для президентских выборов (ТРАНСЛЯЦИЯ)

21 мар 2019, 11:34
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Центризбирком 21 марта показывает печать бюллетеней для президентских выборов 2019 года. Их производит полиграфический комбинат «Украина», на котором в эти дни ввели повышенные меры безопасности.

Бюллетень для голосования на выборах 31 марта будет самым длинным в истории выборов в Украине. Его длина составляет почти 1 м. Он имеет 10 степеней защиты. Если сложить вместе все бюллетени, которые напечатает комбинат «Украина», получится площадь, равная размеру 70 футбольных полей.

Печать бюллетеней для первого тура выборов закончится до 24 марта.

Ранее «Ракурс» сообщал, что ЦИК заключил соглашение с ГП «Полиграфический комбинат» Украина"" относительно печати бюллетеней на 166,37 млн грн.

Источник: Ракурс


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