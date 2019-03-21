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Девушек-сутенерок с заработком 20 тыс. грн в день задержали на Киевщине. Фото: ИноСМИ

Девушек-сутенерок с заработком 20 тыс. грн в день задержали на Киевщине (ФОТО)

21 мар 2019, 11:59
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В Киевской области задержали группу сутенеров, организовавших предоставление сексуальных услуг и зарабатывавших на этом от 20 тыс. грн ежедневно. Их поместили в изолятор временного содержания. Подозреваемыми в организации проституции оказались четыре девушки в возрасте 21−26 лет.

Задержанные наняли на «работу» около 30 женщин разного возраста и круглосуточно контролировали их передвижение. Кроме организационной деятельности, они также были диспетчерами и рекламировали проституток в интернете. Стоимость предоставленных услуг колебалась от 800 до 5 тыс. грн за час. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Киевской области.

Объявление в интернете о предоставлении сексуальных услуг в Киевской области. Фото: Нацполиция

С девушками на вызов ездили также двое мужчин 33-х и 24-х лет. Они доставляли проституток на место и следили за их безопасностью.

Прибыль незаконного секс-бизнеса в Киевской области

Всем задержанным объявили о подозрении в совершении действий, предусмотренных ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины (принуждение или вовлечение в занятие проституцией, то есть предоставление сексуальных услуг за плату путем применения насилия или угрозы его применения). В ближайшее время суд изберет для них меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в конце февраля полиция обнаружила четыре порностудии в двух областных центрах (Днепр и Ровно). Их использовали для трансляции в реальном времени действий порнографического характера.

Источник: Ракурс


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