Девушек-сутенерок с заработком 20 тыс. грн в день задержали на Киевщине. Фото: ИноСМИ

https://racurs.ua/n119692-devushek-sutenerov-s-zarabotkom-20-tys-grn-v-den-zaderjali-na-kievschine-foto.html

Ракурс

В Киевской области задержали группу сутенеров, организовавших предоставление сексуальных услуг и зарабатывавших на этом от 20 тыс. грн ежедневно. Их поместили в изолятор временного содержания. Подозреваемыми в организации проституции оказались четыре девушки в возрасте 21−26 лет.

Задержанные наняли на «работу» около 30 женщин разного возраста и круглосуточно контролировали их передвижение. Кроме организационной деятельности, они также были диспетчерами и рекламировали проституток в интернете. Стоимость предоставленных услуг колебалась от 800 до 5 тыс. грн за час. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Киевской области.

С девушками на вызов ездили также двое мужчин 33-х и 24-х лет. Они доставляли проституток на место и следили за их безопасностью.

Всем задержанным объявили о подозрении в совершении действий, предусмотренных ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины (принуждение или вовлечение в занятие проституцией, то есть предоставление сексуальных услуг за плату путем применения насилия или угрозы его применения). В ближайшее время суд изберет для них меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в конце февраля полиция обнаружила четыре порностудии в двух областных центрах (Днепр и Ровно). Их использовали для трансляции в реальном времени действий порнографического характера.