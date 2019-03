В США один человек погиб и еще трое — получили ранения во время стрельбы в субботу вечером. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии и врачи борются за его жизнь.

Полицию на место происшествия вызвали около 8.40 вечера. На месте сразу обнаружили пострадавших от стрельбы, а гибель одного американца зафиксировали еще до приезда медиков. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции на своей странице в Twitter.

UPDATE: Police now report as many as four people may have been shot and advise residents to avoid the area of Fillmore St & Eddy St while they set up a crime scene. Follow here: https://t.co/GuGWbn38l0#ProtectTheWorld#CitizenApp#CitizenApp_SFpic.twitter.com/Kq9ape4oKB