Напавшего на Трампа идентифицировали

https://racurs.ua/n197273-napavshego-na-trampa-identificirovali.html

Ракурс

До замаху на Дональда Трампа може бути причетний 20-річний Томас Метью Крукс. Про це пише АР з посиланням на ФБР.

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Його мотиви та політичні уподобання наразі не зрозумілі. Крукс був зареєстрований як виборець від Республіканської партії в Пенсільванії, але федеральні звіти про фінансування кампанії також показують, що він передав 15 доларів комітету прогресивних політичних дій у день, коли президент Байден склав присягу.

У ФБР зазначили, що розслідування все ще триває, і закликали всіх, хто володіє інформацією, яка може допомогти в розслідуванні, надати її.

Крукс, про якого повідомляли журналісти, жив у передмісті Піттсбурга, приблизно за 55 км від місця проведення мітингу Трампа, і закінчив середню школу Бетел-Парк два роки тому.

CNN спробували зв’язатися із батьком Крукса. Він сказав, що намагається з’ясувати, «що, чорт забирай, відбувається», і чекає розмови з правоохоронцями, перш ніж говорити про сина.

У момент нападу Крукс не мав жодних документів, що засвідчують особу. При цьому він був одягнений у футболку із логотипом YouTube-каналу Demolition Ranch. Цей блог має 11 млн передплатників та присвячений вогнепальній зброї. Після того, як користувачі помітили логотип, засновник Demolition Ranch опублікував фото із загиблим Круксом та підписом: