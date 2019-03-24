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У США стріляли: одна особа загинула і троє – отримали поранення. Фото: tvc

У США стріляли: одна особа загинула і троє - отримали поранення (ВІДЕО)

24 бер 2019, 11:25
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У США одна особа загинула і ще троє - отримали поранення під час стрілянини в суботу ввечері. Один з потерпілих перебуває у важкому стані і лікарі борються за його життя.

Поліцію на місце події викликали близько 8.40 вечора. На місці одразу виявили постраждалих від стрілянини, а загибель одного американця зафіксували ще до приїзду медиків. Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції на своїй сторінці в Twitter.

Інцидент стався в місті Сан-Франциско штат Каліфорнія.

Наразі правоохоронці розшукують можливих свідків і просять давати свідчення навіть в умовах анонімності через текстові сервіси.

Раніше повідомлялося, що в Нідерландах в результаті стрілянини у трамваї були поранені кілька осіб. Поліція оточила район і провела операцію із затримання можливих злочинців.

Джерело: Ракурс


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