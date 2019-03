У США одна особа загинула і ще троє - отримали поранення під час стрілянини в суботу ввечері. Один з потерпілих перебуває у важкому стані і лікарі борються за його життя.

Поліцію на місце події викликали близько 8.40 вечора. На місці одразу виявили постраждалих від стрілянини, а загибель одного американця зафіксували ще до приїзду медиків. Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції на своїй сторінці в Twitter.

(Western Addition, San Francisco) Double Shooting — A suspect fled in a black Cadillac, possibly still armed. Video from users show a massive police response, as well as further updates: https://t.co/GuGWbn38l0 #ProtectTheWorld #CitizenApp #CitizenApp_SF pic.twitter.com/DjhMriJwuz

Інцидент стався в місті Сан-Франциско штат Каліфорнія.

Наразі правоохоронці розшукують можливих свідків і просять давати свідчення навіть в умовах анонімності через текстові сервіси.

UPDATE: Police now report as many as four people may have been shot and advise residents to avoid the area of Fillmore St & Eddy St while they set up a crime scene. Follow here: https://t.co/GuGWbn38l0#ProtectTheWorld#CitizenApp#CitizenApp_SFpic.twitter.com/Kq9ape4oKB