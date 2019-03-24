У Таїланді військовий уряд проводить свої перші вибори. Фото: Коммерсант

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Ракурс

У Таїланді військовий уряд проводить свої перші парламентські вибори. З 2014 року після перевороту влада в країні належала армії. Одним з перших приїхав голосувати командувач Королівською армією Таїланду і діючий прем'єр міністр Прают Чан-Оча, який влаштував військовий переворот п’ять років тому.

Військовий уряд за час своєї влади провів особливу реформу, яка допоможе запобігти домінуванню окремих партій і не дозволить висуватися популістам, які пов’язані з колишнім прем'єр-міністром країни Їнглак Чинават. Чиновницю два роки тому засудили за корупцію, а потім вона покинула Таїланд. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

Голосування буде проходити за новою системою. Для партії, яка отримує більше місць в одномандатних виборчих округах, буде виділено менше мандатів у партійних списках.

Експерти вважають, що найбільше голосів отримають партія військового уряду і демократи. На голосуванні очікується понад 51 млн осіб.

За підсумками голосування мають розподілити 500 місць у Палаті представників Національної законодавчої асамблеї, а сенат призначать військова влада. Формуванням уряду будуть займатися обидві палати.

Як раніше повідомляв «Ракурс», рекордні бюлетені для виборів в Україні вже надруковані. Їх загальна довжина дорівнює відстані між Україною та Уругваєм, а один документ коштує понад 4 грн.