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Магнитная буря накроет завтра Украину. Фото: Podrobnosti.ua

Магнитные бури накроют завтра Украину (ИНФОГРАФИКА)

23 мар 2019, 16:26
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Магнитная буря накроет Украину завтра, 24 марта. Метеорологи прогнозируют ухудшение геомагнитной обстановки уже сегодня вечером.

Сегодня, 23 марта, после обеда ожидается слабая магнитная буря, которая перерастет в малую магнитную бурю к вечеру, сообщается на сайте Gismeteo.ua.

Метеорологи оценивают магнитные бури третьим и четвертым уровнем. Завтра ночью ожидается умеренная магнитная буря. Ее пик придется на период с 2.00 до 5.00 утра. По шкале оценивания магнитная буря достигнет пятого уровня.

Согласно прогнозам, магнитные бури стихнут до обеда, а во второй половине дня 24 марта прогнозируются небольшие волнения. В понедельник, 25 марта, в течение дня метеорологи прогнозируют стабильную геомагнитную обстановку.

Магнитные бури в Украине 23-24 марта. Фото: gismeteo.ua

Напомним, ранее сообщалось, что магнитные бури накроют Украину в конце марта.

Источник: Ракурс


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