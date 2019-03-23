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Россиянин пытался вывезти детеныша орангутанга с Бали. Фото: Gandex.RU

Россиянин пытался вывезти детеныша орангутанга с Бали

23 мар 2019, 15:55
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Россиянин пытался вывезти с Бали детеныша орангутанга. При задержании правоохранителями гражданин РФ Андрей Жестков заявил, что собирался вывезти дикое животное с острова, поскольку это подарок от друга.

Мужчину задержали при досмотре багажа в аэропорту, сообщает сегодня Lenta.ru, ссылаясь на AFP.

Среди вещей россиянина правоохранители обнаружили двухлетнего орангутанга, который спал. В вещах Жесткова также было найдено снотворное, которым животное напоили перед вылетом.

Согласно местному законодательству, вывоз диких животных является преступлением, за которое предусматривается наказание в виде лишения свободы на пять лет или штраф размером 7 тыс. долл.

На данный момент орангутанги находятся на грани исчезновения. В дикой природе они сохранились лишь в нескольких районах на Суматре и Борнео.

Напомним, ранее в филиппинском аэропорту таможенники нашли брошенный чемодан. В нем лежали более 1,5 тыс. черепах, обмотанных клейкой лентой. Правоохранители считают, что один из пассажиров рейса отказался от контрабанды после того, как услышал в аэропорту предупреждение о наказании за незаконный вывоз животных.


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