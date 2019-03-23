Задержан мужчина, угрожавший взорвать гранату в жилом доме. Фото: ВКонтакте

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Ракурс

Мужчина угрожал взорвать гранату в жилом доме в Херсонской области. Инцидент произошел вчера в Олешках.

Мужчина, который закрылся в собственной квартире и угрожал взорвать гранату, был задержан правоохранителями, сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Херсонской области.

Злоумышленником оказался 49-летний житель Олешков, который ранее был осужден за дезертирство. Операция по задержанию мужчины продолжалась несколько часов, к ней были привлечены специалисты КОРДа. Долгое время злоумышленник не хотел открывать дверь правоохранителям. Впрочем, сегодня ночью его удалось уговорить впустить полицейских.

Во время задержания злоумышленника никто не пострадал. У него изъяли гранату, ее сразу же направили ​​на экспертизу.

Сейчас жителю Олешков сообщили о подозрении. По факту угроз взрыва гранаты правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами) Уголовного кодекса Украины. Отмечается, что злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.