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Задержан мужчина, угрожавший взорвать гранату в жилом доме. Фото: ВКонтакте

На Херсонщине задержан мужчина, угрожавший взорвать гранату в жилом доме (ФОТО)

23 мар 2019, 15:20
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Мужчина угрожал взорвать гранату в жилом доме в Херсонской области. Инцидент произошел вчера в Олешках.

Мужчина, который закрылся в собственной квартире и угрожал взорвать гранату, был задержан правоохранителями, сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Херсонской области.

Злоумышленником оказался 49-летний житель Олешков, который ранее был осужден за дезертирство. Операция по задержанию мужчины продолжалась несколько часов, к ней были привлечены специалисты КОРДа. Долгое время злоумышленник не хотел открывать дверь правоохранителям. Впрочем, сегодня ночью его удалось уговорить впустить полицейских.

Во время задержания злоумышленника никто не пострадал. У него изъяли гранату, ее сразу же направили ​​на экспертизу.

Сейчас жителю Олешков сообщили о подозрении. По факту угроз взрыва гранаты правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами) Уголовного кодекса Украины. Отмечается, что злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Мужчина угрожал взорвать гранату в жилом доме. Фото: hr.npu.gov.ua

Мужчина угрожал взорвать гранату в жилом доме. Фото: hr.npu.gov.ua

Мужчина угрожал взорвать гранату в жилом доме. Фото: hr.npu.gov.ua

Источник: Ракурс


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