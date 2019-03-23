В ближайшие сутки будет преобладать хорошая погода. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n119789-pogoda-v-ukraine-na-24-marta-v-bolshinstve-oblastey-budet-preobladat-oblachnost-s-proyasneniyami.html

Ракурс

Погода в Украине в ближайшие сутки будет преимущественно солнечной. Дожди днем прогнозируют лишь в Закарпатской, Житомирской и Черниговской областях. Мокрый снег ночью будет идти на Донбассе и в Харьковские области.

Столбики термометров ночью покажут от 3° мороза до 1° тепла, днем ожидается до 14° тепла. Ветер ожидается западный и северо-западный, 5−10 м/сек. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 24 марта прогнозируется облачная и солнечная. Температура ночью от 1° мороза до 1° тепла, днем 7−9° тепла.

Во Львове в воскресенье по информации Гидрометцентра ожидается солнце и переменная облачность. Ночью температура воздуха от 1° мороза до 1° тепла, днем 9−11° тепла.

В Одессе в ближайшие сутки ожидают солнечную погоду. Температура воздуха ночью 0−2° тепла, днем столбики термометров покажут 9−11° выше нуля.

В Днепре в завтрашний выходной ожидается солнечная погода, но возможна облачность. Ночью температура воздуха составит от 1° мороза до 1° выше нуля, днем ожидается 8−10° тепла.

В Харькове в воскресенье синоптики прогнозируют дожди только ночью. Температура ночью от 1° мороза до 1° тепла, днем 7−9° выше нуля по Цельсию.

В Карпатах 24 марта осадки в виде дождя ожидаются лишь днем. Температура воздуха ночью от 0° до 3° мороза, днем 8−13° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 24 марта будет довольно беспокойная. Ночью ожидается умеренная геомагнитная буря, а в течение суток — малая и слабая геомагнитная буря.

Напомним, 23 марта погода в Украине 23 марта будет преимущественно солнечной, дожди должны были пройти лишь в нескольких восточных регионах. Температура воздуха на территории всей страны должна была снизиться. В восточных регионах днем будет 3−6° выше нуля, а в западных — 13−16° тепла