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В США завершили расследование касательно вмешательства РФ в выборы. Фото: Українські Новини

Вмешательство России в президентские выборы в США: спецпрокурор Мюллер завершил расследование

23 мар 2019, 14:16
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Расследование касательно вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года завершил специальный прокурор Роберт Мюллер.

С докладом Мюллера пока ознакомилась лишь небольшая часть сотрудников Министерства юстиции США. Основные выводы расследования уже вскоре может обнародовать генеральный прокурор Уильям Барр. Об этом он написал в письме депутатам американского Конгресса, 23 марта сообщает AP.

Издание пишет, что конкретные детали 22-месячного расследования еще не известны. Однако то, что после его окончания никого не обвинили, является облегчением для администрации президента Дональда Трампа.

Генпрокурор в своем письме к Конгрессу заявил о необходимости прозрачности и быстрого процесса обнародования результатов расследования.

Напомним, что в США велось расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования «российского следа» в выборах в 2016 году. Мюллер выяснял, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.


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