Боевиков ИГИЛ выбили из последнего их оплота в Сирии. Фото: The Defense Post

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Ракурс

Город Багуз, который был оплотом боевиков «Исламского государства» в Сирии, полностью освободили от боевиков этой группировки.

Подразделения «Демократических сил Сирии» (SDF) успешно штурмовали населенный пункт и уничтожили террористов, которые контролировали город. Об этом 23 марта сообщил представитель SDF Мустафа Бали, передает DW.

«Населенный пункт Багуз освобожден, одержана военная победа. „Демократические силы Сирии“ объявляют о полном уничтожении так называемого халифата, ИГИЛ потерпела стопроцентное территориальное поражение», — отметил он.

В то же время другой представитель сирийских демократических сил в комментарии dpa подчеркнул, что освобождение Багуза еще не означает стопроцентной победы над терроризмом, поскольку террористическая организация «Исламское государство» может восстановиться в другой форме.

Соединенные Штаты Америки 22 марта объявили наступательную операцию по освобождению Багуза. Вчера утром город обстреляли, затем город штурмовали. По информации SDF, за последние два месяца анклав покинули более 60 тыс. лиц. Большая половина жителей Багуза были сторонниками ИГИЛ, а почти 5 тыс. человек — боевики этой исламистской группировки.

Напомним, в феврале сирийские демократические силы при поддержке США начали финальное наступление на позиции ИГИЛ. На то время исламисты контролировали район площадью 5 кв. км в восточной сирийской провинции Дейр-Эз-Зор.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп передумал выводить американские войска из Сирии. Глава страны согласился, что нужно сохранить американское военное присутствие в этой стране.