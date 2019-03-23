СБУ задержала пророссийского террориста в Харькове. Фото: Прямой

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Боевика самопровозглашенной Донецкой народной республики задержали оперативники Службы безопасности Украины в Харькове.

Злоумышленник в феврале 2015 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям ДНР, среди боевиков был известен по позывному Куб. Об этом 23 марта сообщил пресс-центр спецслужбы.

Правоохранители установили, что уроженец Горловки находился в составе так называемой военной разведки Новороссии. Своего времени наемник воевал против Вооруженных сил Украины, а в 2019 году переехал жить в Харьков. В городе бывший террорист пытался восстановить документы, которые ранее якобы потерял.

Сотрудники СБУ установили место временного проживания злоумышленника в Харькове, задержали его и при обыске изъяли боевую гранату РГД-5 и тротиловую шашку весом 400 гр.

Напомним, в Херсонской области на административной границе между Украиной и временно оккупированным Крымом украинские пограничники задержали злоумышленника, который был наемником Донецкой народной республики.