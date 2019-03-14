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Ракурс
Боевик ЛНР пойман на админгранице с Крымом. Фото: Пресса Украины

Боевика ЛНР поймали на админгранице с Крымом (ФОТО)

14 мар 2019, 12:27
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Боевика, который воевал против украинских военных, задержали на административной границе между Украиной и временно оккупированным Крымом.

Мужчина 1992 года рождения пытался попасть на территорию Украины, сообщил на своей странице в Facebook Олег Слободян, пресс-секретарь Государственной пограничной службы.

По словам Слободяна, задержанный боевик принимал активное участие в боях в 2014 году. Он воевал в составе пророссийского военного формирования «Заря». За свои заслуги он даже получил от России награду.

Также сообщается, что он был завербован русскими. Его пригласили на несложную хорошо оплачиваемую работу. Отмечается, что именно под таким предлогом работники российских спецслужб вербуют украинских граждан.

Слободян также сообщил о тенденции направления на территорию, подконтрольную украинской власти, завербованных боевиков.

Пограничники задержали боевика, который воевал против ВСУ. Фото: facebook.com/oleh.slobodyan

Пограничники задержали боевика, который воевал против ВСУ. Фото: facebook.com/oleh.slobodyan

Пограничники задержали боевика, который воевал против ВСУ. Фото: facebook.com/oleh.slobodyan

Источник: Ракурс


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