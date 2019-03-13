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Полицейские задержали боевика на блокпосту. Фото: Trust.UA

Полицейские задержали в зоне ООС пророссийского боевика

13 мар 2019, 10:32
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Боевика российских оккупационных войск на одном из блокпостов Донбасса задержали украинские силовики.

Сотрудники Национальной полиции из состава ООС 12 марта задержали на одном из блокпостов в районе проведения операции Объединенных сил боевика четвертой отдельной мотострелковой бригады второго армейского корпуса оккупационных войск. Об этом 13 марта сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Правоохранители установили, что задержанный в свое время прошел специальную подготовку в российском городе Белгород и после этого вступил в ряды пророссийских террористов. Злоумышленник воевал против украинской армии на Донбассе. Сейчас правоохранители проводят следственные действия в отношении задержанного.

В пресс-центре штаба ООС добавили, что 12 марта незаконные вооруженные формирования три раза открывали огонь по позициям украинских военных. При этом оккупанты трижды применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В штабе уверяют, что потерь среди бойцов ООС нет. Разведка утверждает, что за прошедшие сутки два оккупантов ликвидированы и четыре ранены.

Напомним, на Луганщине бойцы Национальной гвардии задержали наемника пророссийских боевиков. Во время проверки документов гвардейцы с помощью базы данных Национальной полиции установили, что гражданин подозревается в причастности к вооруженных формирований Российской Федерации.

Источник: Ракурс


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