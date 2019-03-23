Розовый слоненок родился в Африке. Фото: Daily Mail

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Ракурс

Розового слоненка, родившегося с редкой мутацией — лейкизмом, обнаружили в Национальном парке Крюгера в Южно-Африканской Республике.

Егерь Тим Янссен ван Вурен рассказал, что розовый слоненок появился на свет три недели назад. Цвет его кожи очень сильно отличается от окраски его родственников. По словам ван Вурена, слоненок получил розовый цвет из-за генетического заболевания, и он всю жизнь будет таким. Об этом сообщило издание Daily Mail.

«Этот слоненок — одно из интереснейших явлений, что я видел в природе», — отметил егерь.

Ученые утверждают, что лейкизм — это частичная потеря пигментации наружного покрова у животных. В отличие от альбинизма, при этой мутации пигментные клетки не просто не синтезируют меланин, а полностью отсутствуют.

Напомним, в американском штате Флорида растет популяция обезьян под названием макак-резус. Эти животные являются переносчиком смертельного вируса герпеса, который может поразить человека.