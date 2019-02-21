Животные, которых посадили в тюрьму или арестовали. Фото из открытых источников

https://racurs.ua/2266-8-jivotnyh-kotoryh-posadili-v-turmu-ili-arestovali-video-foto.html

Racurs.ua

Наказание за проступки грозит не только людям, но и животным. Вот восемь историй о том, как четвероногие и даже пернатые оказались за решеткой за совершение преступления.

1. Голубь, подозреваемый в шпионаже

В 2015 году индийские правоохранители арестовали голубя, которого заподозрили в шпионаже. На теле птицы было обнаружено сообщение, частично написанное на урду — официальном языке Пакистана. Также там был номер телефона пакистанца.

Птица приземлилась в деревне около границы Индии и Пакистана, недалеко от спорного региона Кашмир, на который претендуют обе страны и который стал причиной многочисленных войн.

Поэтому когда 14-летний мальчик нашел подозрительного голубя вблизи Кашмира, он передал его властям. Птицу доставили в ветеринарную клинику, где сделали рентгеновские снимки. И хотя правоохранители не смогли найти никаких конкретных доказательств, они держали голубя под стражей, записав его как «подозреваемого шпиона» в своем полицейском журнале.

Пакистанцы посмеялись над этой новостью и заполнили соцсети мемами с голубем, изображенным в качестве агента 007.

2. Бобер, который пришел за рождественскими покупками

В декабре 2016 года дикий бобер, видимо, решил, что обычные деревья в лесу не слишком подходят для праздника. Он пришел в магазин в округе Сент-Мэри, штат Мэриленд, чтобы посмотреть рождественские елки и украшения. Рабочие услышали, как животное стучит предметами о пол, и позвонили в офис шерифа.

Полиция прибыла на место происшествия с целью помешать бобру разгромить магазин. «Подозреваемый пытался бежать, но был задержан службой помощи животным», — пошутил шериф на своей странице в Facebook.

Полиция не позволила животному закончить шопинг и передала его в реабилитационный центр дикой природы.

3. Попугай, оскорблявший женщину

В 2015 году полиция индийского штата Махараштра «арестовала» попугая за то, что он неоднократно оскорблял пожилую женщину. По словам местных жителей, ругательствам птицу обучил пасынок пострадавшей. У них был имущественный спор, и молодой человек научил попугая выкрикивать ругательства всякий раз при виде мачехи.

Ситуация накалилась до такой степени, что обоих — мужчину и попугая — вызвали в полицию. Оскорбленная женщина настаивала на аресте птицы. Однако попугай, видимо, почуял неладное и держал клюв на замке. За ним долго наблюдали, но в полицейском участке он не проронил ни слова.

Вместо того чтобы арестовать попугая, полиция передала его лесному департаменту, и теперь он может свободно летать и ругаться до конца своих дней.

4. Белка-преследователь

Идя по улице в западногерманском городе Боттроп в 2015 году, женщина заметила, что за ней увязался пушистый сталкер — крошечная рыжая белка. Животное преследовало ее и вело себя агрессивно. Женщина не могла убежать от грызуна и, испугавшись, обратилась за помощью в полицию.

Белку поймали и «арестовали», доставив в участок. Там выяснилось, что животное страдало от истощения. Полицейские кормили грызуна медом и в итоге вылечили его. После этого белку решили не держать в камере, а отправили в спасательный центр.

5. Обезьянья тюрьма в Индии

В 2004 году обезьяна-разбойник прославилась тем, что терроризировала жителей города Патиала в северном индийском регионе Пенджаб. Она была виновна во множестве преступлений: воровала еду из домов, срывала пуговицы с рубашек людей, угрожала детям кирпичами и однажды даже похитила чьи-то учебники по математике и калькулятор.

В итоге власти были вынуждены поместить животное в «обезьянью тюрьму» — ныне не существующий центр задержания в Патиале, предназначенный для приматов, которые плохо себя ведут.

«Обезьянья тюрьма», которая действовала с 1996 года до середины 2000-х, находилась в углу местного зоопарка. Камера шириной около 5 метров была защищена оградой и проволочной сеткой. Надпись на табличке гласила: «Эти обезьяны были пойманы в разных городах Пенджаба. Они имеют дурную репутацию. Подходить к ним опасно».

В Пенджабе водится множество обезьян макак-резус. Из-за разрушения их естественной среды обитания в джунглях животные часто перебираются в поисках еды в города. Обезьяны с дурным характером склонны уничтожать собственность и приставать к людям или даже нападать на них. Но поскольку индусы почитают Ханумана, бога обезьян, убийство этих животных запрещено.

Офицеры дикой природы в Пенджабе взяли дело в свои руки, открыв тюрьму для обезьян. После того как примат попадал в нее, шансов на «досрочное освобождение» практически не было.

По состоянию на 2004 год в тюрьме находилось 13 обезьян, все они были заключены за преследование людей или совершение мелких преступлений. Однако пенитенциарное учреждение все же было закрыто, и власти объявили, что его заменят «школой реформ», которая призвана научить обезьян быть менее агрессивными.

6. Кот, который помогал организовать побег из тюрьмы

В первый день 2013 года кот скооперировался с бразильскими заключенными, которые, вероятно, либо планировали побег из тюрьмы, либо пытались установить контакт с преступниками на свободе.

Белый кот прогуливался около главных ворот тюрьмы в городе Арапирака на северо-востоке Бразилии, когда охранники заметили, что его тело обмотано лентой. Они задержали животное и обнаружили, что к нему привязаны запрещенные в тюрьме предметы, в частности, пилы и сверла, наушники, карта памяти, аккумуляторы и зарядное устройство для телефона.

Сотрудники тюрьмы рассказали, что уже видели ранее, как этот кот входил и выходил из тюрьмы. Его вырастили заключенные, и животное часто находилось под опекой одной из их семей. Однако полиция так и не смогла выяснить, кто из 263 заключенных пытался использовать кота в своих целях.

После «ареста» и кратковременного заключения кота доставили в местный приют для оказания медицинской помощи.

7. Строгое наказание для хорошего мальчика

В отличие от других животных из этого списка, собака Пеп был очень хорошим мальчиком. Но в 1924 году губернатор Пенсильвании приговорил лабрадора к пожизненному заключению без условно-досрочного освобождения. Пеп был доставлен в тюрьму Филадельфии, где ему в шутку выдали номер заключенного и сделали фото.

Журналисты прозвали собаку Пеп — убийца котов, поскольку он, как поговаривали, убил кота губернатора. В СМИ поднялась такая шумиха, что жена губернатора в итоге дала объяснения по поводу случившегося. Как оказалось, Пеп не убивал ее кота; просто ее семья разводила лабрадоров, и собак было слишком много. Пепа решили подарить заключенным, чтобы поднять им настроение.

СМИ, как это часто бывает, исказили факты, тогда как на самом деле Пеп был всеобщем любимцем в тюрьме и самостоятельно гулял по территории учреждения.

8. Злобный осел, который подставил хозяина

В 2008 году полиция в южном мексиканском штате Чьяпас арестовала осла по имени Блэки после того, как он укусил человека за грудь и ударил другого, который пытался спасти его. Полиция задержала животное и заперла его в тюремной клетке для пьяниц. «Если здесь кто-то совершает преступление, его сажают в тюрьму, независимо от того, кто он», — сказал офицер.

Полиция заявила, что осел останется за решеткой до тех пор, пока его владелец не оплатит медицинские счета и зарплату пострадавшим за те дни, когда они пропустили работу. Спустя три дня хозяин все оплатил и осла выпустили.

Перевод с английского: Людмила КРЫЛОВА

Источник: http://mentalfloss.com/article/94124/8-animals-have-been-imprisoned-or-arrested