На взятке задержали сотрудника полиции. Фото: пресс-центр СБУ

https://racurs.ua/n119784-v-vinnice-na-vzyatke-pogorel-chinovnik-odnogo-iz-otdelov-oblastnogo-upravleniya-nacpolicii-foto.html

Ракурс

За взятку задержали чиновника одного из отделов Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Полицейский требовал от жителя Винницы взятку в сумме 10 тыс. грн, за эти деньги обещал не привлекать гражданина к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотических средств. Об этом 23 марта сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Коррупционера задержали во время получения всей суммы взятки, злоумышленник не побоялся взять деньги прямо на входе в отдел полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, в Харьковской области за взятку задержали начальника отдела государственного предприятия Министерства обороны. Чиновник за 14 тыс. грн обещал посодействовать в заключении договора аренды государственного имущества и занизить бизнесмену стоимости арендной платы.