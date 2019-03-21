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Ракурс
На взятке 75 тыс. грн задержали директора. Фото: Народна правда

На взятке 75 тыс. грн задержали директора киевского научно-исследовательского института (ФОТО)

21 мар 2019, 20:33
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На взятке размером 75 тыс. грн задержали директора научно-исследовательского института. Такую сумму чиновник государственного учреждения требовал от предпринимателя за непрепятствование его деятельности.

Правоохранители задержали директора «Научно-исследовательского и проектно-изыскательского института транспортного строительства «Киевгипротранс», сообщает сегодня пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

«Вознаграждение» размером 75 тыс. грн чиновник требовал у предпринимателя за доступ в помещения института, которыми бизнесмен уже фактически пользовался, и непрепятствование хозяйственной деятельности.

Деньги предприниматель должен был перечислить на банковский счет директора института 20 и 21 марта. После перечисления последней части взятки на карточку, правоохранители задержали чиновника. По месту работы и жительства задержанного проводятся обыски.

На взятке 75 тыс. грн задержан директор киевского НИИ. Фото: vppnr.gp.gov.ua

Источник: Ракурс


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