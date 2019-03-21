Психиатрическую экспертизу назначили еще одному украинскому моряку в России. Фото: Известия

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Украинскому военнопленному моряку Михаилу Власюку назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Сегодня, 21 марта, российские правоохранители провели следственные действия с украинским моряков Власюком, в рамках которых военнопленного и его адвоката Исляма Велиляева ознакомили с постановлением о проведении судебной психиатрической экспертизы, сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

Защита моряка выступает против проведения экспертизы, поскольку она не предусмотрена женевской конвенцией «Об обращении с военнопленными». Также адвокаты настаивают на присутствии при проведении экспертизы морякам.

По словам Полозова, по состоянию на сегодняшний день всем 24-м украинским морякам назначили проведение подобной судебной экспертизы.

Напомним, в ноябре 2018 года российские военные захватили украинские корабли и их экипажи в Керченском проливе. С тех пор моряки удерживаются правоохранительными органами в России. Все заключенные моряки объявили себя военнопленными.