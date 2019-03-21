Украинскому моряку Власюку назначили психиатрическую экспертизу в Россииhttps://racurs.ua/n119722-psihiatricheskuu-ekspertizu-naznachili-esche-odnomu-ukrainskomu-moryaku-v-rossii.htmlРакурс
Украинскому военнопленному моряку Михаилу Власюку назначили психолого-психиатрическую экспертизу.
Сегодня, 21 марта, российские правоохранители провели следственные действия с украинским моряков Власюком, в рамках которых военнопленного и его адвоката Исляма Велиляева ознакомили с постановлением о проведении судебной психиатрической экспертизы, сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.
Защита моряка выступает против проведения экспертизы, поскольку она не предусмотрена женевской конвенцией «Об обращении с военнопленными». Также адвокаты настаивают на присутствии при проведении экспертизы морякам.
По словам Полозова, по состоянию на сегодняшний день всем 24-м украинским морякам назначили проведение подобной судебной экспертизы.
Напомним, в ноябре 2018 года российские военные захватили украинские корабли и их экипажи в Керченском проливе. С тех пор моряки удерживаются правоохранительными органами в России. Все заключенные моряки объявили себя военнопленными.