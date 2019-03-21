Главные новости за 21 марта: Гриб выступил с последним словом, а ЕСПЧ расширил понятие геноцида

Главные новости за 21 марта. Фото:

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Сегодня, 21 марта, Кабинет министров Украины продлил контракт с Андреем Коболевым и сообщил его условия. До 1 января 2020 года должен быть сформирован отдельный оператор украинской газотранспортной системы, размер добычи газа должен составлять не менее 18,2 куб. газа, а также необходимо подать обновленный финансовый план компании. В случае невыполнения условий контракта Коболев может лишиться должности.

В Ростове-на-Дону состоялось последнее заседание по делу украинца Павла Гриба, на котором он выступил с последним словом. В своей речи он отверг все обвинения, а также назвал сотрудников ФСБ преступниками. Он также обратился к другим украинским пленным и пожелал им пройти все испытания с достоинством.

Сегодня также кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский сообщил, на какие уступки он мог бы пойти в вопросах возвращения Крыма и Донбасса. Так, Зеленский соглашается учитывать определенные культурно-языковые особенности регионов. Впрочем, он отметил, что эти регионы будут иметь больше свобод и прав в составе Украины, чем в России.

Вице-спикер Ирина Геращенко отметила отсутствие должной активности по обеспечению прав украинских военнопленных и политзаключенных со стороны международных организаций, таких как Красный Крест. Политик отмечает, что о них международные организации «забыли». Также Геращенко сообщила, что Красный Крест ни разу не имел доступа к заложникам на временно оккупированных территориях Украины.

Европейский суд по правам человека своим решением позволил расширить термин «геноцид». Это произошло в рамках рассмотрения дела «Дрелингас против Литвы». Согласно решению ЕСПЧ, геноцидом считается не только уничтожение группы людей по национальному, этническому, расовому и религиозному признакам, но и по социальным и политическим предпочтениям. Таким образом, действия советской власти нацеленные на уничтожение партизан могут подпадать под новое определение геноцида.