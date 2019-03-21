Павел Гриб. Фото: Новая газета

https://racurs.ua/n119719-sud-nad-gribom-ukrainec-vystupil-s-poslednim-slovom-foto-video.html

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Обвиняемый в склонении к теракту гражданки РФ Татьяны Ершовой украинец Павел Гриб выступил с последним словом.

В своей речи украинский политзаключенный не признал себя виновным в действиях, которые ему приписывают российские правоохранители, сообщает «Громадське».

Сотрудников Федеральной службы безопасности он назвал бандитами и преступниками. Также Гриб заявил, что «посторонняя» Беларусь на самом деле не является безопасной страной.

В своей речи Гриб обратился к пленным украинцам и пожелал им пройти все испытания достойно. Свое выступление он завершил фразой «Слава Украине!» и «Слава украинской нации!»

Завтра, 22 марта, суд огласит приговор украинскому политзаключенному Грибу. Заседание суда назначено на 11.00.

Напомним, Гриба похитили сотрудники ФСБ в белорусском Гомеле в августе 2017 года. Затем украинца вывезли в Россию. Сотрудники правоохранительных органов РФ обвиняют украинца в склонении к совершению теракта россиянки Ершовой. Прокуроры настаивают на наказании в виде лишения свободы на шесть лет.