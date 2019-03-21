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Павел Гриб. Фото: Новая газета
Суд над Грибом: украинец выступил с последним словом (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n119719-sud-nad-gribom-ukrainec-vystupil-s-poslednim-slovom-foto-video.htmlРакурс
Обвиняемый в склонении к теракту гражданки РФ Татьяны Ершовой украинец Павел Гриб выступил с последним словом.
В своей речи украинский политзаключенный не признал себя виновным в действиях, которые ему приписывают российские правоохранители, сообщает «Громадське».
Сотрудников Федеральной службы безопасности он назвал бандитами и преступниками. Также Гриб заявил, что «посторонняя» Беларусь на самом деле не является безопасной страной.
В своей речи Гриб обратился к пленным украинцам и пожелал им пройти все испытания достойно. Свое выступление он завершил фразой «Слава Украине!» и «Слава украинской нации!»
Завтра, 22 марта, суд огласит приговор украинскому политзаключенному Грибу. Заседание суда назначено на 11.00.
Напомним, Гриба похитили сотрудники ФСБ в белорусском Гомеле в августе 2017 года. Затем украинца вывезли в Россию. Сотрудники правоохранительных органов РФ обвиняют украинца в склонении к совершению теракта россиянки Ершовой. Прокуроры настаивают на наказании в виде лишения свободы на шесть лет.
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