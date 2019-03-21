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Супрун дала очередные советы: как пережить предвыборное обострение, фото - скрин с YouTube

Супрун дала очередные советы: как пережить предвыборное обострение (ВИДЕО)

21 мар 2019, 18:41
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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун дала очередные советы украинцам. На этот раз они касаются психического здоровья накануне президентских выборов.

За неделю до первого тура голосования Супрун в Фейсбук посоветовала, как пережить «предвыборное обострение». Министр предполагает, что люди, которых оно поражает, «могут обращаться в стиле несвободных радикалов, а именно — импульсивно и неадекватно, нарушая чужие границы».

Чтобы защитить психическое здоровье Супрун советует украинцам не поддаваться на «провокации манипуляторов», а именно — крик, активные движения, грубое поведение или личные оскорбления.

«Развернитесь и идите прочь, поскольку спорить с такими людьми нет смысла», — посоветовала Супрун.

Она также рекомендует установить так называемые личные границы, что предусматривает оборону собственных незыблемых принципов и правил.

Кроме того, министр в разгар предвыборной гонки советует возвращать обнаглевших людей в реальность, не отвечать агрессией на агрессию, не пытаться перекричать оппонента и заговорить с ним только после того, как он выговорится.

Супрун предупреждает, что неадекваты могут иметь психические проблемы или расстройства. За это их не стоит обвинять, лучше посоветовать обратиться к врачу. Она считает, что общение с агрессивным человеком может вызвать стресс и плохо повлиять на самочувствие. После таких случаев лучше заняться спортом и выйти на прогулку.

Супрун показала пример сохранения спокойствия в среду, 20 марта, когда на заседание Кабмина ворвались депутаты Радикальной партии вместе со своим лидером Олегом Ляшко. Чиновница отстраненно наблюдала за тем, что делается в зале заседаний и казалось, что она не замечает нардепов, которые требовали объяснений от премьер-министра Владимир Гройсман о намерении продлить на год контракт с главой «Нафтогаза» Коболевым.

Источник: Ракурс


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