Коболев остается: правительство сообщило условия нового контракта менеджмента «Нафтогаза»

https://racurs.ua/n119697-kobolev-ostaetsya-pravitelstvo-soobschilo-usloviya-novogo-kontrakta-menedjmenta-naftogaza.html

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Кабинет министров продлил контракт с Андреем Коболевым и нынешней командой управленцев «Нафтогаза» до 23 марта 2020 года. В правительственном постановлении Кабмин сообщил условия нового контракта менеджмента компании.

В этом документе, опубликованном 21 марта на сайте правительства, прописаны показатели, которые «Нафтогаз Украины» обязан достичь за время действия нового годового контракта с Коболевым.

В частности, правительство требует осуществления следующих мер:

Формирования до 1 января 2020 года обособленного оператора украинской газотранспортной системы (согласно требований Евросоюза);

Добычи компаниями «Нафтогаза» по меньшей мере 18,2 млрд куб. газа до 1 января 2020 года;

Продолжения транзита газа через Украину в ЕС после 1 января 2020 года;

Представления обновленного финансового плана компании.

Коболев может лишиться должности в случае невыполнения ожидаемых показателей работы «Нафтогаза». В постановлении указано и о двукратном уменьшении заработной платы главы компании. Кабмин также сузил полномочия наблюдательного совета компании и оставил за собой право увольнять главу «Нафтогаза».

В начале марта Кабинет министров объявил о начале открытого конкурса на должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». Впоследствии Гройсман обвинил Коболева в том, что он получил премию за выигранные в Стокгольмском арбитраже деньги, которые в Украину так и не поступили.

В среду, 20 марта, премьер-министр на заседании правительства заявил, что Кабмин готов заключить новый контракт с действующим менеджментом «Нафтогаза» сроком на 1 год. Он не предусматривает выплату бонусов, речь шла о снижении заработной платы и четких задачах команде управленцев.