Нафтогаз Украины. Андрей Коболев

https://racurs.ua/2295-naftogaz-i-kobolev-jadnost-fraera-sgubila.html

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В начале марта значительная часть отечественных средств массовой информации вдруг стали большими «знатоками» корпоративного права. Не по своей, конечно, воле — обстоятельства заставили их разъяснять своим аудиториям, имеет ли право Кабинет министров уволить председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, если наблюдательный совет настаивает на продлении контракта с ним.

Однако считанные единицы из сотен изданий смогли дать исчерпывающий ответ, указав, что даже если правительство такого права не имеет, то как единственный акционер этого публичного акционерного общества оно имеет полное и неоспоримое право перезагрузить наблюдательный совет и сформировать новый его состав, который будет более внимательным к интересам украинского государства как собственника компании.

Уроки подзабытого конфликта

В этом случае Закон Украины «Об акционерных обществах», регламентирующий данную сферу отношений, можно толковать и так и сяк. В частности, его ст. 52 под названием «Компетенция наблюдательного совета», а именно ч. 2 п. 8 указывает, что к исключительной компетенции наблюдательного совета относится избрание и прекращение полномочий председателя и членов исполнительного органа общества, то есть правления. А вот из ч. 3 той же статьи следует, что вопросы, относящиеся к исключительной компетенции наблюдательного совета акционерного общества, могут решаться помимо него еще и общим собранием акционеров. В случае же с «Нафтогазом» к решениям общего собрания акционеров приравниваются приказы министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива.

Но если дело дойдет до судебного разбирательства, от него стоит ждать любых сюрпризов, поскольку может всплыть много неизвестных широкой общественности нюансов. В этой связи уместно вспомнить одну довольно забавную ситуацию, произошедшую несколько лет назад.

7 сентября 2016 года упомянутый выше Степан Кубив, находясь на той же должности, что и сейчас, издал приказ об изменениях в устав «Нафтогаза», которыми сокращались полномочия последнего, зато увеличивались полномочия возглавляемого Кубивым министерства в вопросах текущего руководства акционерным обществом «Укртрансгаз».

Как известно, государство является единственным акционером «Нафтогаза», а «Нафтогаз» в свою очередь является единственным акционером «Укртрансгаза». Вроде бы нет ничего удивительного в том, что государство в лице Минэкономразвития захотело в некоторых вопросах напрямую управлять «дочкой» своей «дочки», но Коболев тогда поднял большую бучу по поводу того, что правительство нарушило принцип «вассал моего вассала не мой вассал», и министр экономики вынужден был пойти на попятную, отменив свой приказ.

Забавность же ситуации в том, что Кубив не только издал 7 сентября упомянутый приказ, но и сам в тот же день обратился к частному нотариусу Виктории Маматовой с требованием внести соответствующую запись об изменениях в устав в Единый государственный реестр юридических лиц. Нотариус выполнила его требование, а спустя некоторое время получила от «Нафтогаза» иск о неправомерности ее действий.

Обратите внимание: это было сделано уже после того, как Кубив отменил свой же приказ, конфликт был исчерпан, а сведения о восстановлении статус-кво были внесены в тот же реестр. Однако Коболеву в силу определенных причин очень захотелось, чтобы суд признал неправомерными действия Маматовой, совершенные именно тогда, 7 сентября.

Постановлением Окружного административного суда Киева от 28 ноября 2017 года в удовлетворении иска было отказано, поскольку судья Андрей Федорчук решил, что Кубив, олицетворяя своей персоной общее собрание акционеров «Нафтогаза», имел полное право вносить изменения в его устав. Но Киевский апелляционный административный суд своим постановлением от 13 марта 2018 года все переиграл.

Коллегия его судей, внимательно прочтя текст устава «Нафтогаза», решила, что Кубив действительно имел право принимать подобные решения, а вот совершать действия, направленные на выполнение этих решений, в частности обращаться к нотариусу, он уже не мог, так как это, согласно уставу, является исключительной компетенцией возглавляемого Коболевым правления. Поэтому постановление суда первой инстанции было отменено и вынесено новое, которым исковые требования «Нафтогаза» были удовлетворены.

От кого независим наблюдательный совет «Нафтогаза»?

В нынешней же ситуации ставки намного выше. 22 марта 2019 года истекает срок пятилетнего контракта, согласно которому Коболев занимал должность председателя правления НАК. Ее наблюдательный совет, возглавляемый гражданкой Великобритании Клэр Споттисвуд, предложил Кабмину продлить контракт с ним еще на три года, но правительство не согласилось и на заседании 6 марта своим распоряжением объявило конкурс на эту должность.

Коболев публично заявил, что решение правительства противоречит закону, из чего можно сделать вывод, что он будет судиться с КМУ. Но на этот раз судебный процесс должен выйти еще более забавным, поскольку сейчас «Нафтогаз» неизвестно по какому уставу живет: старая его редакция (утвержденная правительственным постановлением №1002 от 5 декабря 2015 года) вроде бы уже утратила силу, а новая (утвержденная постановлением КМУ №1044 от 14 декабря 2016 года) однозначно еще не вступила в силу.

Очевидно, ситуация, как и в том случае, решится не столько в юридическом, сколько в политическом поле, причем решится явно не в пользу Коболева, поскольку неожиданно для всех босса «сдал» его многолетний соратник Юрий Витренко, благодаря которому все узнали, что и за нынешним главой «Нафтогаза» водятся коррупционные грехи.

Речь идет о странных отношениях возглавляемой им корпорации с компанией «Энергетические ресурсы Украины» (ООО «ЭРУ Трейдинг»). Судя по обнародованным служебным запискам Витренко, в ноябре-декабре 2018 года ЭРУ приобрело у «Нафтогаза» около 100 млн кубометров газа по цене ниже рыночной, а затем продало его АО «Укртрансгаз» по вполне рыночной цене. По подсчетам Витренко, «Нафтогаз» от этого потерял около 2,2 млндолл. А самое интересное в этой истории то, что совсем недавно владельцем и директором ЭРУ был нынешний руководитель так называемого газового дивизиона «Нафтогаза» Андрей Фаворов, о котором также известно, что он гражданин США и России, а главное — протеже Коболева.

Зачем Коболеву фирма-прокладка?

В узком кругу журналистов, которые постоянно занимаются освещением газовой тематики, еще в ноябре прошлого года хорошо было известно, что «Укртрансгаз» закупает у ЭРУ газ для своих производственно-технологических потребностей неприлично большими лотами. В конце января «прозрел» и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, который начал об этом писать в своих служебных записках, а 6 марта, за четыре часа до начала упомянутого выше заседания правительства, их фотокопии опубликовало одно из электронных изданий.

Они, как говорится, разорвали интернет, поскольку до этого широкая общественность совершенно не задумывалась над вопросом, почему это «Укртрансгаз» покупает топливо не напрямую у «Нафтогаза», а через ЭРУ. И в самом деле: Коболев пять лет воюет за то, чтобы устранить с рынка контролируемые Фирташем облгазсбыты, которые являются ненужными посредниками между «Нафтогазом» и населением, а тут, видите ли, для расчетов с собственной «дочкой» ему понадобилась фирма-прокладка.

Впрочем, это разоблачение в основном рассчитано на Запад: украинцы в большинстве своем и так весьма критически относятся и к Коболеву, и к Витренко и прочим представителям управленческого аппарата «Нафтогаза» за их слишком нескромные по здешним меркам зарплаты и премии. А вот для иностранных спонсоров украинских реформ Коболев и его команда были чем-то вроде образца эффективного менеджмента, а вопросы вознаграждения были для них второстепенными. Зато коррупцию, которая в этом случае выглядит как крысятничество, там вряд ли простят и после этого скандала вряд ли станут грудью на защиту Коболева и Фаворова. Именно поэтому Кабинет министров может теперь смело гнуть свою линию на их устранение, игнорируя при этом позицию возглавляемого гражданкой Великобритании наблюдательного совета «Нафтогаза».