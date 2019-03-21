Автокран КС-65719, фото: autokraz.com.ua

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Компания «АвтоКрАЗ» продемонстрировала самый мощный автокран в линейке своей спецтехники.

Изготовленный в компоновке «кабина над двигателем» с колесной формулой 6×4 автокран КС-65719 имеет грузоподъемность 40 т. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Автокран оборудован 375-сильным двигателем «Евро 5», соединенным с механической КЗоТ и однодисковым сцеплением нажимного типа.

Привод тормозной системы пневматический, от компрессора двигателя, есть антиблокировочная система (ABS).

КС-65719 также оборудован бортовым компьютером, рулевым механизмом интегрального типа, центральным замком и электрическими стеклоподъемниками.

Стрела автокрана четыресекционная, ее длина составляет 34 м, она может вращаться на 360°.

Автокран может быть оборудован дополнительными опциями, среди которых цифровой тахограф, противооткатные упоры, противовес, а также дизельный обогреватель и радиомагнитола в кабине.

Напомним, осенью 2016 года в Украине представили армейский бронированный вездеход «Халк», построенный на базе вездехода КрАЗ-5233. Он предназначен для оперативной доставки военнослужащих, а также грузов и оборудования.