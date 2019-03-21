Путин хочет удержаться у власти по «сценарию Назарбаева», или возглавив общее с Беларусью государство

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Ракурс

Кремль рассматривает несколько вариантов сохранения власти действующего президента Владимира Путина после четвертого президентского срока, который начался в марте 2018 года и закончится в 2024 году. Это может быть «сценарий Назарбаева», или руководство общим с Беларусью государством.

Часть правящей в РФ элиты настаивает на как можно более длительном пребывании Путина во главе государства, но есть и такие, которые прогнозируют сценарии, согласно которым он передаст власть другому лицу, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники в Кремле.

Один из вариантов, о котором начали говорить после многочисленных встреч Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко, предусматривает принуждение соседней страны к объединению с Россией для создания нового государства. Таким образом Путин сможет обойти конституционные ограничения относительно количества президентских сроков.

В Москве также обсуждают так называемый «сценарий Назарбаева». О нем рассказал экс-сотрудник Администрации президента РФ Андрей Колядин, ныне — политический консультант Кремля.

«Сценарий Назарбаева» предусматривает для Путина роль арбитра, который будет влиять на процесс после вступления в должность его преемника. Именно так ушел из власти 78-летний Нурсултан Назарбаев. Он передал президентство бывшему подчиненному, который возглавлял различные органы Казахстана и был ему лично предан. Назарбаев одновременно сохранил контроль над Советом безопасности Казахстана и официально закрепил за собой статус лидера нации.

Часть политологов отмечает, что такой сценарий может иметь дестабилизирующее влияние на конкурирующие лагеря внутри Кремля. Сергей Марков подозревает — если Путин передаст кому-то власть, то враждебные элиты прекратят уважать его власть и статус.

Социолог Ольга Крыштановская советует главе РФ уже сейчас готовить почву для преемника, поскольку «это может плохо кончиться».

Московские политологи уверены, что Путин может передать ключевые полномочия Совету безопасности, который сейчас возглавляет, и влиять через них на политику и жизнь в стране, когда уйдет из Кремля. Сам же Путин после победы на выборах 2018 года обещал не менять Конституцию ради продолжения своего правления.

«Ракурс» сообщал, что в январе этого года президент Беларуси Лукашенко категорически опроверг предположение о возможном объединении с Россией. После нескольких встреч с Путиным он заявил, что союз Беларуси и России может развиваться только на равноправной основе.