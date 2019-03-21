Павел Гриб, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n119694-delo-politzakluchennogo-pavla-griba-v-rostove-na-donu-nachalis-sudebnye-debaty-video.html

Ракурс

В Ростове-на-Дону проходит заседание Северо-Кавказского военного окружного суда по делу украинского политзаключенного Павла Гриба.

Сегодня начались судебные дебаты. Об этом сообщает «Громадське».

Гриб жалуется на проблемы со здоровьем — тошноту и боли, ему вызвали скорую помощь, однако заседание суда, несмотря на просьбы политзаключенного его перенести, впоследствии продолжили.

Журналистам политзаключенный рассказал, что плохо себя чувствует, надлежащей медицинской помощи с момента прошлого заседания, когда он заболел, ему не предоставляли. Политзаключенный заявляет, что не способен участвовать в дебатах.

Гриб подчеркивает, что дело против него является политическим.

Сторона обвинения просит для Гриба шест лет лишения свободы. Этот срок предлагают высчитывать с 25 августа 2017 года. Его обвиняют в якобы подготовке «теракта». Российские следователи заявляют, что он якобы склонял знакомую жительницу Краснодарского края подорвать самодельное взрывное во время линейки в одной из школ Сочи.

Гриба российские спецслужбы задержали в августе 2017 года, после того как его удалось выманить на территорию Беларуси — в Гомель якобы на встречу с девушкой.

У Ростові розпочалися дебати у справі українського політв’язня Павла Гриба. Він розповів нам, що почувається кепсько. Каже, що медичної допомоги належної йому не надають. pic.twitter.com/6iGxQcYzhs — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 21 березня 2019 р.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова в январе заявляла, что Гриб нуждается в операции на сердце.