Назарбаев в отставке: что такое смена власти по-казахски

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Нурсултан Назарбаев пять раз избирался на пост президента Казахстана, на последних выборах в 2015 году он набрал, по официальным данным, 97,75% голосов. Примечательно, что в принятом в 2010 году законе «О первом президенте — лидере нации» говорится, что 78-летний глава государства обладает пожизненной неприкосновенностью, не может быть подвергнут задержанию, аресту, обыску, допросу и досмотру. Неприкосновенность распространяется и на все имущество и банковские счета Назарбаева, а также членов его семьи.

Что предшествовало уходу Назарбаева?

Несмотря на то, что Казахстан является крупнейшей экономикой Центральной Азии, качество жизни в стране в последние годы ухудшилось. Экономика Казахстана вплоть до середины 2010-х годов демонстрировала стабильных рост, в основном благодаря высоким ценам на нефть. В 2014-м году ВВП страны сократился впервые за 14 лет. Назревающий вслед за экономическим политический кризис власти Казахстана временно решили с помощью досрочных президентских выборов. Сразу после того, как Назарбаев занял кресло президента в пятый раз, национальная валюта Казахстана обесценилась в полтора раза. Это повлекло немногочисленные протесты. В 2015-м году в стране началось сокращаться производство. В последние три года различные локальные протесты населения, связанные с социальной напряженностью, подавлялись силой.

Меньше месяца назад Нурсултан Назарбаев отправил в отставку правительство — из-за массовых протестов многодетных матерей, которые вышли на улицы в начале февраля (социальное пособие многодетным семьям в Казахстане составляет 30 долл.). В это же время Назарбаев обратился в Конституционный совет за разъяснением статьи о досрочном прекращении полномочий президента, а 19 марта он объявил об отставке. 78-летний Назарбаев был главой республики с 1990 года и все это время, по его словам, реформировал экономику Казахстана.

В свою очередь, обменники отреагировали на отставку Назарбаева ростом курса доллара. Так, после сообщения президента Казахстана об уходе, курс доллара вырос почти на 20 тенге до 400 тенге за долл.

Клан Назарбаевых

The Atlantic council пишет, что полноценная отставка Назарбаева (полный его уход от власти в Казахстане) остается маловероятной, даже если он избрал своего преемника. Назарбаев занимает особую позицию в постсоветском пространстве, не в последнюю очередь потому, что его когда-то считали первым нерусским, который сумел занять высшую ступень власти в стране бывшего Советского Союза. Поэтому, вероятнее всего, Назарбаев и члены его семьи продолжать играть видную роль в жизни Казахстана, что может создать проблемы для Токаева или любого другого долгосрочного преемника.

По мнению аналитиков, Казахстан продолжит бороться с наследием Назарбаева в обозримом будущем. В геополитике Астана по-прежнему будет искать баланс между Москвой и Пекином, чтобы не потерять контроль над своими преимущественно русскоязычными районами на севере и сохранить экономическую независимость от массивного соседа на востоке.

Кроме этого, известно, что Назарбаев давно восхищается Сингапуром. Поэтому, если бы он попытался подражать премьер-министру островного государства Ли Куан Ю, то также, как и Ли, после отставки продолжил бы играть значительную роль в политике страны еще свыше 20-ти лет. Отметим, что у Назарбаева осталось много полномочий — он все еще глава Совбеза, председатель правящей партии и член Конституционного суда.

Эксперты не исключают, что семья казахстанского лидера захочет воспользоваться решением об отставке Назарбаева. В частности, речь идет о муже его средней дочери Тимуре Кулибаеве, который успел поруководить практически всеми крупными энергетическими предприятиями страны. Вместе со своей женой Динарой он контролирует гигантский «Народный сберегательный банк». Две другие дочери президента — Дарига (спикер сената парламента Казахстана) и Алия (глава огромной строительной компании «Элитстрой») отвечают за все международные форумы, которые принимает страна.

Временному преемнику Назарбаева Касым-Жомарту Токаеву придется учитывать интересы не только своего патрона, но и его семьи.

Кто такой Касым-Жомарт Токаев?

«Честный, ответственный, обязательный», — сказал о спикере сената парламента Касыме-Жомарте Токаеве Назарбаев.

Касыму-Жомарту Токаеву 65 лет. Из них 43 года он провел в политике. Токаев начинал с работы в министерстве иностранных дел СССР — сразу после окончания МГИМО его направили в посольство в Сингапуре (там же учился и глава внешнеполитического ведомства РФ Лавров). МИД Казахстана он возглавил в 1994 году, а в 1999-м Назарбаев назначил его премьер-министром. С этого времени он занимал высокие государственные должности в Казахстане, с уклоном на внешнюю политику страны. Помимо русского языка Токаев владеет английским, китайским и французским, пишет «Радио Азаттык».

Токаева считают одним из самых верных сторонников Назарбаева. В прошлом году в интервью ВВС Токаев сказал, что не верит, что на выборах в 2020 году 78-летний Назарбаев снова будет баллотироваться в президенты.

«Даже, если президент Назарбаев уйдет со своего поста, он будет оказывать огромное влияние, как на внешнюю так и внутреннюю политику страны», — говорил ранее Токаев.

Дарига Назарбаева — второе лицо Казахстана

Старшая дочь первого президента Казахстана 55-летняя Дарига Назарбаева стала спикером сената. Ее новая должность — вторая в иерархии политической системы страны. Кандидатуру Дариги предложил Токаев, а депутаты сената Казахстана «единогласно» поддержали.

Ранее Назарбаева занимала должности заместителя председателя мажилиса и вице-премьера. В ее политической карьере был пятилетний перерыв — в 2007 году на фоне событий, связанных с ее супругом Рахатом Алиевым, которого обвинили в ряде уголовных преступлений, в том числе похищении, затем в убийстве людей и попытке госпереворота (напомним, Алиева нашли мертвым в австрийской тюрьме в 2015 году).

Имя Дариги Назарбаевой фигурировало в «Панамском архиве». В 2018 году журналисты-расследователи называли Назарбаеву единоличной владелицей офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. По данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), Дарига в 2007—2012 годы была совладельцем офшорной компании Asterry Holdings LTD.

У Дариги Назарбаевой трое детей — двое сыновей и одна дочь. Упоминавшийся в «Панамском архиве» Нурали Алиев женат на дочери председателя ЦИК Казахстана Берика Имашева.

Соцсети об уходе Назарбаева: «Он ушел, но все также остался»

В своем телевыступлении об отставке Назарбаев заявил, что «вопрос преемственности власти решен конституционно», а президентские полномочия переходят председателю сената Казахстана «до окончания выборного срока». 20 марта состоялась инаугурация Касыма-Жомарта Токаева, которого Назарбаев назвал «именно тем человеком, которому мы можем доверять». Президентские выборы в Казахстане составятся в 2020 году.

В свою очередь, пользователи соцсетей по-разному отреагировали на уход Назарбаева:

«Пока никаких потрясений быть не может. Нынешнее руководство в Казахстане при живом Назарбаеве, занимающем теперь фактически такой пост, как в свое время в Китае занимал Дэн Сяопин, не может серьезно изменить курс страны», — говорит Аркадий Дубнов.

«К Токаеву не вся власть перешла, а перешла только должность», — говорит Андрей Свиридов.

Все будет Назарбаев: улицы, города и университеты

Парламент Казахстана 20 марта одобрил переименование столицы страны Астаны на Нурсултан. Напомним, что в Казахстане уже функционирует университет Назарбаева. Также сегодня глава КНБ (казахского КДБ — ред.) Карим Масимов сообщил о том, что намерен написать книгу о президенте Назарбаеве. Также в Шымкенте, Атырау и ряде других городов Казахстана уже решили переименовать проспекты и улицы именем Назарбаева.